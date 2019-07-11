انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية

أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية.

يُذكر أن أن آخر سيارة مفخخة انفجرت قبل شهرين، حيث استهدفت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي خليفة العقيد عادل مرفوعة، شرق مدينة بنغازي الليبية، وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات، وحالته مستقرة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، التي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعاً..

