يُذكر أن أن آخر سيارة مفخخة انفجرت قبل شهرين، حيث استهدفت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي خليفة العقيد عادل مرفوعة، شرق مدينة بنغازي الليبية، وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات، وحالته مستقرة.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، التي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج.
وسنوافيكم بالتفاصيل تباعاً..
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.