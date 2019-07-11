الدفاع الروسية: رصد 3 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وحلب وحماة، لافتا إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بإجمالي وزن بلغ 2.420 طن إلى قرية خربة غازي بريف حمص.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 2160 عملية إنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية 478 ألفًا و981 طنًا، منوهة بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقية حول الانضمام إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليًا 2531 مركزًا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، لم يتغير، وهو 234 فصيلًا.