شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قتيلين بانفجار سيارة ملغومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بنغازي)

قال مصدر عسكري ليبي إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق، في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، اليوم (الخميس).

وأكد مصدر في غرفة عمليات قوات الصاعقة، نجاة آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وقيادات عسكرية، من الانفجار الذي استهدف مراسم تشييع جنازة الآمر السابق للقوات الخاصة، اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد.