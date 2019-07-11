شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتلف عشرات الألغام في معقل الحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أتلف الفريق الهندسي التابع لكتيبة المهام الخاصة في الجيش اليمني، اليوم (الخميس)، عشرات الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال المعقل الرئيسي بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد الفريق الهندسي لكتيبة المهام الخاصة الرائد هارون المخلافي قوله: إن «430 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً في مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح في مديرية باقم، تم اتلافها بشكل كامل».