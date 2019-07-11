الجزائر: تظاهرة للمحامين للمطالبة باستقلال القضاء

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) تظاهر نحو ألف محام بالجزائر العاصمة، اليوم (الخميس)، للمطالبة باستقلالية القضاء والافراج عن «المعتقلين السياسيين» الذين هم رهن الحبس، في انتظار محاكمتهم، بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات. تظاهر نحو ألف محام بالجزائر العاصمة، اليوم (الخميس)، للمطالبة باستقلالية القضاء والافراج عن «المعتقلين السياسيين» الذين هم رهن الحبس، في انتظار محاكمتهم، بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات. وقرر المحامون مقاطعة المرافعات وعمل القضاء ليوم واحد.



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