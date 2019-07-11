شكرا لقرائتكم خبر عن 82 قتيلاً باشتباكات بين قوات الأسد والمعارضة السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)تسبّبت اشتباكات اندلعت ليلاً بين قوات نظام بشار الأسد والفصائل المعارضة له في شمال غرب سورية، بمقتل 82 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس).
كما قتل اليوم سبعة مدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها.
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