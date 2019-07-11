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82 قتيلاً باشتباكات بين قوات الأسد والمعارضة السورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

تسبّبت اشتباكات اندلعت ليلاً بين قوات نظام بشار الأسد والفصائل المعارضة له في شمال غرب سورية، بمقتل 82 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس).

كما قتل اليوم سبعة مدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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