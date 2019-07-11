حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة وخفض تنسيق الطب لـ75%.. وقصة الشمّام المُسرطن وفساد الأمصال بالمستشفيات

كتب: ضياء السقا

رصد مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الشائعات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، انفوجرافات تفند عدد من الشائعات وعلى رأسها تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، وفساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، ونقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وتداول فاكهة شمام مُسرطنة بالأسواق، وخفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء، ومنع مواطنى شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء، وإغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى، وتسريب نتيجة الثانوية العامة.

وفيما يلي الشائعات التي تم رصدها ونفيها

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