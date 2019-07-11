وزير الدفاع الإيراني يعزي بمصرع عدد من ضباط البحرية الروسية

عزى وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ في برقية مواساة نظيره الروسي ​سيرغي شويغو​ بمصرع عدد من ضباط القوة ​البحرية الروسية​ عقب حادثة الغواصة، متمنيًا "جميل الصبر والسلوان لأسر هؤلاء الضباط".

وكانت ​وزارة الدفاع الروسية​ قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل 14 بحارًا في الأول من تموز الجاري جراء حريق نشب بغواصة أبحاث كانت تجري مسحًا لقاع البحر قرب ​القطب الشمالي​. وتبين في وقت لاحق أن الغواصة كانت محملة ب​مفاعل نووي​.