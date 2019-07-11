وزير الدفاع الإيراني يعزي بمصرع عدد من ضباط البحرية الروسية

عزى وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي في برقية مواساة نظيره الروسي سيرغي شويغو بمصرع عدد من ضباط القوة البحرية الروسية عقب حادثة الغواصة، متمنيًا "جميل الصبر والسلوان لأسر هؤلاء الضباط".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل 14 بحارًا في الأول من تموز الجاري جراء حريق نشب بغواصة أبحاث كانت تجري مسحًا لقاع البحر قرب القطب الشمالي. وتبين في وقت لاحق أن الغواصة كانت محملة بمفاعل نووي.
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