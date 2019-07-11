اخبار العالم

وزير الدفاع الإيراني يعزي بمصرع عدد من ضباط البحرية الروسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عزى وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ في برقية مواساة نظيره الروسي ​سيرغي شويغو​ بمصرع عدد من ضباط القوة ​البحرية الروسية​ عقب حادثة الغواصة، متمنيًا "جميل الصبر والسلوان لأسر هؤلاء الضباط".

وكانت ​وزارة الدفاع الروسية​ قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل 14 بحارًا في الأول من تموز الجاري جراء حريق نشب بغواصة أبحاث كانت تجري مسحًا لقاع البحر قرب ​القطب الشمالي​. وتبين في وقت لاحق أن الغواصة كانت محملة ب​مفاعل نووي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني يعزي بمصرع عدد من ضباط البحرية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا