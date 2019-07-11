خارجية الصين نددت برسالة وُجهت إلى الأمم المتحدة حول الوضع في شينجيانغ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية جينغ شوانغ، أنّ "الصين ندّدت برسالة بعثت بها 22 دولة إلى ​الأمم المتحدة​، للتنديد بمعاملة أفراد من أقليّات عرقيّة في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين"، موضحًا أنّ "الرسالة الّتي وقّعتها 21 دولة غربية و​اليابان​، تطلق اتهامات مجانيّة وتتهجم وتفتري على الصين".

وشدّد في مؤتمر صحافي، على أنّها "تسيِّس قضية حقوق الإنسان علنًا وتتدخّل بفظاظة في الشؤون الداخليّة للصين".

والرسالة الّتي وقعتها بشكل خاص ​فرنسا​ و​أستراليا​ و​بريطانيا​ و​سويسرا​ و​هولندا​، موجّهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه ورئيس ​مجلس حقوق الإنسان​ كولي سيك، وعبّر عبر فيها الموقعون عن "قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية، وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في الصين".