أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة النقل البريطانية أصدرت دليلا ارشاديا جديدا لكل السفن البريطانية يدعو لتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل البريطانية تصدر دليلا ارشاديا يدعو لتوخي الحذر في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.