وزارة النقل البريطانية تصدر دليلا ارشاديا يدعو لتوخي الحذر في مضيق هرمز

أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة النقل البريطانية أصدرت دليلا ارشاديا جديدا لكل ​السفن​ البريطانية يدعو لتوخي أقصى درجات الحذر في ​مضيق هرمز​.

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