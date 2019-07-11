مسؤول ايراني: اميركا وبريطانيا ستندمان جدا على احتجاز ناقلة النفط الايرانية

قلل نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي من "اهمية احتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل بريطانيا"، مؤكدا ان "اميركا وبريطانيا ستندمان على هذه العملية"، مشيراً إلى أن "الاعداء لو كانوا قد اجروا حسابات بسيطة لما اقدموا على مثل هذا الاجراء الساذج للغاية وسيندمون جدا على فعلتهم".
ولفت إلى أن "الثورة الاسلامية احبطت جميع الممارسات الشريرة والعدائية من قبل كافة جبهات الاستكبار وقد اتخذت الثورة الاسلامية التدابير اللازمة دفاعا علن مظلومي العالم بمن فيهم فلسطين"، مشيراً إلى أنه "لمن الطبيعي ان يغتاظ الاعداء من هذه الاجراءات ولكنهم عاجزون عن فعل اي شيء وبعد سنين طويلة اقدموا على اجراء لا يحتاج الى قوة بل الى حماقة وهو ما يتمتع بها الرئيس الاميركي بمعنى الكلمة وكذلك البريطانيين يمتازون بهذه الخصلة".
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