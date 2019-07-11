الخارجية الروسية: على أميركا أن تكف عن التصعيد في منطقة مضيق هرمز

أكّدت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "الوضع في منطقة ​مضيق هرمز​ يتطور بسيناريو دراماتيكي ويجب منع تصعيده"، موضحة أن "كل امكانيات الحوار بين ​واشنطن​ و​طهران​ متاحة ولكن يجب على ​الولايات المتحدة​ أن تكف عن التصعيد".

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