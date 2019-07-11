النشرة: جريح نتيجة حادث سير على طريق الرميلة باتجاه صيدا

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بـ"وقوع ​حادث سير​ على طريق ​الرميلة​ باتجاه صيدا، بعد أن انفصلت الإطارات الخلفية مع نظام التعليق لشاحنة نقل وقود وارتطمت ب​سيارة​ نقل بيك آب صغيرة كانت تسير خلفها، مما أدى إلى إصابة سائق البيك آب وقد نقله عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى المستشفى للعلاج.

ولفت المراسل الى أن "الحادث تسبب ب​زحمة سير​ خانقة في المحلة".