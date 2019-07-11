أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بـ"وقوع حادث سير على طريق الرميلة باتجاه صيدا، بعد أن انفصلت الإطارات الخلفية مع نظام التعليق لشاحنة نقل وقود وارتطمت بسيارة نقل بيك آب صغيرة كانت تسير خلفها، مما أدى إلى إصابة سائق البيك آب وقد نقله عناصر الصليب الأحمر اللبناني إلى المستشفى للعلاج.
ولفت المراسل الى أن "الحادث تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريح نتيجة حادث سير على طريق الرميلة باتجاه صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.