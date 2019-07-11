الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ"طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 10 تموز 2019 الساعة 5:55، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16:15 من فوق ​بلدة رميش​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:15، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:10 من فوق بلدة الناقورة".