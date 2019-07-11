أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ"طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 10 تموز 2019 الساعة 5:55، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16:15 من فوق بلدة رميش".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:15، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:10 من فوق بلدة الناقورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.