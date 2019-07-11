درويش عرض مع زغيب للتحضيرات لمؤتمر الإنتشار الزحلي واحتفالات مئوية إعلان لبنان الكبير

التقى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​، رئيس بلدية زحلة- ​المعلقة​ و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​، يرافقه عضو المجلس البلدي ميشال أبو عبود، اللذين وضعاه في أجواء التحضيرات لمؤتمر الإنتشار الزحلي الّذي سيعقد في زحلة بين 15 و19 آب المقبل، وهو من تنظيم "جامعة الإنتشار الزحلي" والبلدية، وما سيتضمّنه المؤتمر من ندوات وزيارات لأماكن تراثيّة ودينيّة في المدينة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات لإحتفالات المئوية الأولى لإعلان دولة ​لبنان​ الكبير من زحلة، الّتي ستُقام العام المقبل احتفاءً بهذا الحدث. كما جرى عرض لأجواء الإحتفالات السياحيّة لهذا العام ومشاريع البلدية المستقبلية.

وقد هنأ درويش، البلدية على "ديناميّتها ومساهمتها في جمع شمل الزحليّين المقيمين والمغتربين، وعلى تشجيع السياحة في المدينة". وتمنّى أن "تكون المهرجانات هذه السنة فرصة لتلاقي الزحليّين وتعاونهم لمصلحة المدينة والقضاء".