وزير الدفاع التقى رامبلينغ تحضيرا لزيارته المرتقبة الى المملكة المتحدة

إجتمع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب بسفير المملكة المتحدة لدى لبنان كريس رامبلينغ، والملحق العسكري المقدَّم أليكس هيلتون تحضيراً لزيارة الوزير المرتقبة للمملكة إعتباراً من تاريخ 13/7/2019 برفقة وفد عسكري من قيادة الجيش، فضلاً عن الفريق الإداري والإعلامي، حيث سيلتقي وزيرة الدفاع السيدة Penny MORDAUNT ، ووزير الدولة لشؤون القوات المسلحة السيدMark LANCASTER، ورئيس أركان الدفاع Gen. Sir Nicholas Patrick CARTER بالإضافة إلى فريق عمله.
سيتركز البحث والنقاش على الدعم الذي تقدمه المملكة في مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها والإستفادة من خبرات الجيش البريطاني في تحديث المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها.
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