وزير الدفاع التقى رامبلينغ تحضيرا لزيارته المرتقبة الى المملكة المتحدة

إجتمع وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بسفير ​المملكة المتحدة​ لدى ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، والملحق العسكري المقدَّم أليكس هيلتون تحضيراً لزيارة الوزير المرتقبة للمملكة إعتباراً من تاريخ 13/7/2019 برفقة وفد عسكري من ​قيادة الجيش​، فضلاً عن الفريق الإداري والإعلامي، حيث سيلتقي وزيرة الدفاع السيدة Penny MORDAUNT ، ووزير ​الدولة​ لشؤون ​القوات المسلحة​ السيدMark LANCASTER، ورئيس أركان الدفاع Gen. Sir Nicholas Patrick CARTER بالإضافة إلى فريق عمله.

سيتركز البحث و​النقاش​ على الدعم الذي تقدمه المملكة في مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها والإستفادة من خبرات ​الجيش البريطاني​ في تحديث ​المؤسسة العسكرية​ وإعادة هيكلتها.