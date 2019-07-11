الدفاع المدني أخمد حريقين في المريجة وعلمان الشومرية

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقًا شب في أكوام من ​النفايات​ داخل منزل مهجور في ​المريجة​ في ​الضاحية الجنوبية​، وآخر شب في أعشاب يابسة وأشجار برية في ​علمان​ الشومرية - ​مرجعيون​.

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