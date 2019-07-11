لفت النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​لبنان​ أحسن التعامل مع العقوبات على ​حزب الله​ بما يحفظ وحدته"، معتبرا أن "المفارقة أن الحزب الذي أراد موقفاً حكومياً موحدا يتصرف منفرداً بدون اعتبار للحكومة التي هو فيها، فله سياسته الخارجية ويشارك في النزاعات بمعزل عن المؤسسات أو عن شركائه في الوطن. قبل ان تكون ​الدولة​ معه، فليكن مع الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكاري لـ"حزب الله": قبل ان تكون الدولة معه فليكن مع الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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