الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة دراسة موضوع المقالع والكسارات، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، يوسف فينيانوس وفادي جريصاتي.
وبحثت اللجنة في المخطّط التوجيهي للمقالع والكسارات.
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