صحناوي: محافظ بيروت أكد لي انتهاء الحفريات في الجميزة بغضون أسبوع

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد متابعة موضوع الحفريات في منطقة الجميزة مع المعنيّين، أكّد لي محافظ بيروت زياد شبيب أنّ الأعمال القائمة حاليًّا في الشارع الّتي أسفرت عن إقفال الطريق، ستكون الأخيرة وستنتهي في غضون أسبوع، ليعود كلّ شيء إلى طبيعته".
وكان قد أكّد صحناوي في وقت سابق، أنّ "ما يحصل اليوم في الجميزة هو فضيحة وإخفاق غير مقبول يدفع ثمنه سكّان وأهالي وتجار المنطقة"، مطالبًا محافظ بيروت وبلدية بيروت "إخبارنا والمواطنين عن المسؤول عن هذا الإخفاق المريب، وعن الخطوات المتّخذة لمحاسبته".
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