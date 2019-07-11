الجميل عرض مع سفير هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في بيت الكتائب المركزي في ​الصيفي​ سفير ​هولندا​ يان والتمانس. وفي خلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق ​آلان حكيم​ ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله جرى بحث المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الاصعدة .

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