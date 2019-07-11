شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: لا صحة لما يتردد حول مناقشة اللجنة أية زيادات على أسعار السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من شائعات حول مناقشة اللجنة لمشروع قانون أو قرار بزيادة أسعار السجائر.

وأوضح عمر، فى تصريح له، أن أية زيادات فى رسوم أو الضرائب على السجائر أو أى سلعة أخرى يجب أن تمر على مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة باعتبارها اللجنة المعنية بمناقشة مثل هذه الأمور.

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وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أنهت عملها بدور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمعة الخاص بالتعاملات بالبورصة، والذى وافق عليه البرلمان بجلسته العامة اليوم الخميس بشكل نهائى، وأنه لم يحال للجنة أية مشروعات قوانين بعده.