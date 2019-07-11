شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى : مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومي للمرأة،إن الحقوق الإنسانية للمرأة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية تعد حجر الزاوية في تحديد مضامين التطبيق العام لحقوق الإنسان في حياة الدول.
وأضافت مايا مرسى، فى تقرير لها نشر على دراسات حقوق الانسان بالمنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية،والتى تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان، أن التأثير الإيجابي لإدراجها في زوايا البنيان الدستوري والقانوني يعد نقطة فاصلة في مدى الالتزام بها، تمهيداً لرصد المؤشرات المتصلة بتطبيقها على أرض الواقع في إمكانية متابعة تطوير حالة المرأة في هذه المجتمعات، ومدى قدرتها على احترام حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية تتمتع بكافة حقوقها الإنسانية بجوار التزاماتها الوطنية والاجتماعية.
وأشارت مرسى ، الى أن مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسى : مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.