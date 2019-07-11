شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: وهم تخريج عمالة ماهرة من التعليم المزدوج يعرض الطلاب للاستغلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول المشكلات التى يعانى منها التعليم الفنى المزدوج، والذى بدأ منذ أكثر من عشرين عاما بهدف ربط التعليم الفنى بالخبرة العملية وتخريج عمالة ماهرة من خلال تدريب الطلاب فى بيئة العمل.

وأوضح بركات أن طلاب التعليم المزدوج يعانون من استغلال أصحاب المصانع لهم، فقد يطلب من الطالب القيام بأعمال النظافة، ويعاملون على أنهم عمالة رخيصة، بالإضافة إلى ساعات العمل التى غالبا ما تمتد لـ12 ساعة بالرغم من تعهدهم بألا تزيد عن 8 ساعات، وكذلك خروج الطالب للعمل ضمن فريق قد يدفعه إلى السفر إلى محافظات مُختلفة.

وأضاف أن الطلاب لا يتم تدريبهم على إيدى مُتخصصين بل تترك الأمور لمدى قدرتهم على التعليم بالنظر، كما أنهم عُرضه للإصابة وأحياناً الوفاة بسبب عملهم فى مصانع لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة المهنية.

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وطالب النائب بمزيد من الرقابة على منظومة التعليم المزدوج من الوزارة نفسها وان تكون المواد النظرية بإشراف الوزارة، والتدريب العملى برعاية المصانع والشركات.