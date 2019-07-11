شكرا لقرائتكم خبر عن علاء شلبى: منصة هيئة الاستعلامات لحقوق الإنسان خطوة تستحق الإشادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالمنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتى تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان.

وأضاف علاء شلبى فى تصريحات له، أن هذه خطوة تستحق الإشادة وتطوير مهم لدور الهيئة العامة للاستعلامات التى تتمتع بهامش حركة أفضل فى التعليق على قضايا حقوق الإنسان.

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وتابع علاء شلبى: "من هنا تأتى أهمية تطوير دور الهيئة فى هذا المجال وفق تصور متكامل تعكسه المنصة الجديدة ليشمل النهوض بالمسئوليات فى التعريف والتوعية بحقوق الانسان، وتبويب مواد متنوعة من شأنها أن تعكس صورة متكاملة للمفاهيم والأوضاع بما يعالج الانتقائية المرتبطة بالتسييس، وتمثل ترجمة هذه المواد للغتين الإنجليزية والفرنسية أداة تخاطب مهمة مع العالم، خاصة فى ضوء التطلعات لبدء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها وهى تضم الهيئة العامة للاستعلامات فى عضويتها".

واختتم علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تصريحاته، قائلا: "أشيد بصورة خاصة بدور رئيس الهيئة ضياء رشوان الذى انفتح بدور الهيئة على مختلف الفاعلين وطور من المفهوم والمهام".