شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: مجمع مرغم صرح صناعى عملاق جاذب لشباب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور مجمع مرغم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار بتوفير جميع احتياجات المستثمرين، ليتيح لهم البدء الفورى فى مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ايمانا من الدولة بان الاستثمار هو التنمية الحقيقية وقاطرة مصر نحو مستقبل مشرق.

وأوضح متولى فى بيان له اليوم، أن هذا المجمع يعد صرحا صناعيا هاما ينضم إلى المشروعات الصناعية العملاقة التى تتبناها الدولة، ويهدف الى تعليم وتدريب صغار المستثمرين على العمل والإنتاج وصولاً إلى النجاح، حتى فى ظل امتلاكه لصفر من الخيرة.

وأشار إلى الدور الذى يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مساعدة الشباب فى الحصول على القروض اللازمة لبدء مشروعهم بمرغم، وأضاف أنه يتم توفير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية التى تسمح ببدء الانتاج بمدة قليلة.

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وأكد النائب أن مجمع مرغم لا يستهدف تغطية الاستهلاك المحلى فقط، بل تصدير انتاج المجمع الى الخارج، فيقدم توجيه وإرشاد لمن يريد تصدير منتجاته، ويعطيا لمستثمر الصغير المواصفات القياسية، ويدربه على تصنيع منتج على جودة عالية، وكذلك على التسويق.