شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إرسال القوانين وعدم تأخيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من الحكومة سرعة إرسال بعض مشروعات القوانين الملحة والضرورية مثل تعديل الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية، وعدم تأخيرها.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "بالأمس تكلمت عن الأجندة التشريعية، قلت الأجندة التشريعية مريحة للحكومة ومريحة للمجلس، والمجلس أنجز العديد من القوانين قاربت على 600 قانون، يعنى قانون الجمعيات الأهلية فى نوفمبر 2018 وجه رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات ليتفق والمعايير الدولية، وقدمت الحكومة مشروع القانون فى 26 يونيو 2019، هل هذه المدة كلها والحكومة منتظرة، واشمعنى 26 يونيو، فوفقا للدستور دور الانعقاد ينتهى فى 30 يونيو".

وتابع "عبد العال": "تكلمت أمس عن أن بعض الدول تأخذ فاصل بين دور الانعقاد والدور الذى يليه، البعض منها تأخذ مرتين والبعض مرة كإجازة برلمانية، مش عارف أواجه بمقت، خشية أن يكون النائب مرهق ويوافق على تشريعات دون أن يكون مدرك مضمونها جيدا، فحتى الوظيفة العامة فى كل قوانين العالم لازم يبقى فيه إجازة للموظف ومعروفة سلفا، ونحن بالأمس ناقشنا قانون التأمينات المكون من 170 مادة، أنا مش رئيس للنواب أنا رئيس لمجلس النواب، يعنى معبر عن مجموعة إرادات أعضاء المجلس".

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من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موجها حديثه لرئيس المجلس والنواب: "الحكومة تقدر شخصك الكريم والأعضاء، وعارفين إن المجلس يبذل جهودة كبيرة وهذا قدره أن يتصدى للعديد من القضايا التى كان البعض يهرب منها، وعندنا قاعدة ذهبية أنه على قدر أهل العزم تؤتى العزائم، وعارفين قدرتكم على إنجاز القوانين اللى بعتينها، وإن فيه تعب يقدر، وكله من أجل صالح الدولة المصرية".