شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة إماراتية تصف تميم بـ"الأمير المتسول": بات منزوع السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الكاتبة الخليجية نورا المطيرى، الأمير القطرى تميم بن حمد، بالأمير المتسول الذى فقط سيادته على أراضيه. وقالت الكاتبة الخليجية فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر": الحلاب الأعظم ، كان يعلم أنه لا سقف لإهانة الأمير المتسول، حتى حين قال له بأنك قمت ببناء قاعدة عسكرية لنا على أرضكم من أموالكم بـ 8 مليارات دولار، فابتسم المتسول ولم يدرك بأنه بات منزوع السيادة، وأنه لم يعد أميراً، بل مجرد مقاول صغير يبني قواعد عسكرية. Advertisements

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