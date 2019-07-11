شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على بروتوكول إضافى لاتفاق مصر ورومانيا .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2019 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاق بين حكومتى مصر رومانيا فى 10 نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضى المقام عليها مقر البعثتين، والموقع فى بوخارست فى 27 مايو 2019.

وشهدت الجلسة العامة، مطالبة رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الدخول إلي القاعة الرئيسية للبرلمان لأخذ التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين، قائلا ً: لقد نبهت منذ الأمس بأهمية التواجد للموافقة علي العديد من مشروعات القوانين.

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وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر، بجلب النواب إلى القاعه الرئيسية للمجلس، قائلاً : " معرفش راحوا فين .. بيروحوا البهو الفرعوني".

كما شدد رئيس النواب، على اللجان النوعية فض اجتماعاتها، ومازح النائب مرتضى منصور، بقوله: "ما تقعد يا مرتضى لله مره".