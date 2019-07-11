وفاة طفلة ونجاة والدتها إثر حادث تصادم في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي أثناء وقوفهما بجانب الطريق الأيمن أمام قرية 300 التابعة لقرية كحك بحري دائرة الشواشنة في الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور قسم شرطة مركز الشواشنة بمصرع الطفلة "إيمان أحمد ياسين - 8 سنوات - تلميذة بالصف الثانى الابتدائي، وإصابة والدتها "ماريا عبد الله عبد اللطيف - 53 سنة - ربة منزل".

كشفت تحريات الرائد عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن السيدة وطفلتها صدمتهما من الخلف سيارة ملاكي رقم "5841" قيادة "عطية.ف - 46 سنة - مهندس - مقيم بقرية المشرك بحري".

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت نيابة المركز لتتولى التحقيق.