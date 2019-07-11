المعارضة السورية : فشل 5 محاولات للقوات السورية لاستعادة تل استراتيجي بريف حماة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ ):

أعلنت المعارضة السورية فشل القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها في استعادة تل استراتيجي بريف حماة اليوم الخميس.

وقال الناطق باسم جيش العزة التابع للجيش السوري الحر مصطفى معراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" تصدت قواتنا لخمس محاولات شنتها القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من القوات الروسية وعناصر حزب الله اللبناني ولواء القدس الفلسطيني لاستعادة تل الحماميات الاستراتيجي وقرية الحماميات"، مشيرا إلى فشل جميع المحاولات وخسارة القوات المهاجمة لعشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير دبابة وعربة نقل جنود وعدد من الاليات الاخرى .

وأكد معراتي أن الطائرات الحربية السورية والروسية شنت عشرات الغارات لإسناد القوات المهاجمة لاستعادة السيطرة على تل الحماميات باعتباره ابرز النقاط الاستراتيجية في ريف حماة ، ولكنها لم تحقق شيئا .

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وأوضح أن فصائل المعارضة ثبتت نقاطها في المواقع التي سيطرت عليها وهي تستعد لهجوم على بلدة كرناز التي تضم قاعدة للقوات الروسية حيث يعتبر تل الحماميات مدخلها والوصول الى منطقة الطار المكونة من 31 قرية .

ورفض المعراتي الكشف عن توسيع الهجوم والوصول إلى مناطق أخرى تحت سيطرة القوات الحكومية ومنها مدينة السقيلبية ، قائلا " العمليات العسكرية مستمرة ، ومع اقترابنا أكثر من المدن والبلدات التي تحت سيطرة القوات الحكومية ، ربما تتغير مجريات العمليات العسكرية ونهاجم تلك المدن لوقف الطائرات الروسية والسورية التي تقصف مناطق ريف حماة وادلب في كل ساعة".

من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة ادلب ، طلب عدم ذكر اسمه، لـ ( د. ب. أ ) إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في قصف الطائرات الحربية السورية مدينة جسر الشغور، مشيرا إلى إصابة 19 من عائلة واحدة في قصف طائرات حربية لمنازلهم في قرية الكفير في ريف جسر الشغور الشرقي اليوم.