اختتام فاعليات المؤتمر العربي لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني بتونس

اختتم المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني أعماله بإصدار عددا من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن

وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد ناقش المؤتمر عدداً من المواضيع الهامة من بينها وضع رؤية استراتيجية عربية للتدريب الأمني في ضوء التحديات والتهديدات المشتركة، وأوصى باستطلاع

آراء الدول العربية بشأن تلك الرؤية وإعادة صياغتها لتعكس الأولويات التدريبية في كل الدول العربية.

وأكد المؤتمرون على ضرورة تكييف العملية التدريبية مع التهديدات المستجدة خاصة في مجال التطرف والإرهاب والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة عموما وخاصة الجرائم المرتبطة بالفساد وغسل الأموال.

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وقد أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.