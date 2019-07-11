موقع وزارة التربية السورية يعلن نتائج البكالوريا رسميا

قالت وزارة التربية السورية، بأن نتائج البكالوريا 2019 في سوريا قد ظهرت بالفعل، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك في بيان رسمي لوزارة التربية السورية قد تمت إذاعته عبر التليفزيون السوري الرسمي منذ قليل، وهذا عقب ساعات قليلة من إعلان الدكتور عماد العزب وزير التربية السوري، عن إعتماد نتائج البكالوريا 2019

سوريا.

وأعلن عن نسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية وكذلك بالنسبة للشعب الشرعية، وهذا بعد فترة من الإنتظار الطويل من قبل الطلاب وأولياء أمورهم منذ نهاية إمتحانات البكالوريا 2019 في أواخر شهر يونيو الماضي.

وذكرت الوزارة أن نتائج البكالوريا 2019 سوريا

بمختلف الفروع والشعب العملية والأدبية والشرعية وذلك للآف من الطلاب قد أصبحت متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية السورية والذي يمكن للطالب السوري الدخول عليه من خلال الضغط على الرابط السابق.

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وأشار وزير التربية السوري الي أن نسب النجاح هذا العام قد وصلت إلى نحو 59% بالنسبة للطلاب المسجلين في الشعبة العلمية، في حين وصلت إلى نحو 41% بالنسبة للشعبة الأدبية خلال العام الحالي.

للدخول الي الموقع :

http://moed.gov.sy/scientific/