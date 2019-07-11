الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار لحل الأزمات بالمنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، ضرورة الاعتماد على الحوار لحل الأزمات، وتخفيف حدة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال مكتب صالح - في بيان أوردته "السومرية نيوز" -
وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين.
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