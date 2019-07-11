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الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار لحل الأزمات بالمنطقة

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، ضرورة الاعتماد على الحوار لحل الأزمات، وتخفيف حدة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال مكتب صالح - في بيان أوردته "السومرية نيوز" -

"إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ حيث تمت مناقشة علاقات العراق الخارجية، والتأكيد على
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انتهاج سياسة الابتعاد عن المحاور، بما يحقق المصالح الوطني العليا، واعتماد الحوار لحل الأزمات، وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".
وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

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