بريطانيا تعرب عن قلقها من تصرفات إيران وتدعو لعدم التصعيد

أعرب المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، عن قلق بريطانيا، مما وصفه بـ"تصرفات سفن إيرانية لوقف حركة السفن التجارية"، داعيا إلى عدم التصعيد.

وأشار المتحدث باسم ماي - في تصريحات - إلى أن بريطانيا ستبحث أي طلب أمريكي لتقديم الدعم في الشرق الأوسط، مضيفا أن "احتجاز

ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران".وتأتي التصريحات البريطانية عقب تحذير أطلقه الحرس الثوري الإيراني، اليوم، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا "ستندمان بشدة" على احتجاز ناقلة نفط قرب جبل طارق.وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت، اليوم، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية في خليج هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التي كانت متواجدة في المنطقة.وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على دمشق.