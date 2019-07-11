نوبات ارتجاف ميركل هل تؤثر على منصبها

نوبات ارتجاف شديدة أصابتها علنا خلال استقبالها رؤساء حكومات أجنبية في الفترة الأخيرة.
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن بالعاصمة برلين، إنه يمكن للمرء أن يفترض "أنني على وعي بمسؤولية منصبي أولا، وبالتالي أتصرف بناء على ذلك- أيضا فيما يتعلق بحالتي الصحية"، وتابعت "وثانيا يمكنكم افتراض أنني كإنسانة لدي مصلحة شخصية كبيرة في أن أتمتع بصحة جيدة وأن أعتني بصحتي".
يشار إلى أن المستشارة الألمانية، جلست ورئيسة الوزراء الدنماركية، أثناء عزف النشيد الوطني، بعد تعرضها لعدة نوبات من الارتجاف الشديد مؤخرا. وتم وضع المقاعد على منصة صغيرة، تستمع منها المستشارة وضيوفها عادة للنشيد الوطني وهم وقوف. ولم يظهر على ميركل هذه المرة أية علامات ارتجاف.
يذكر أن ميركل عانت أمس الأربعاء من نوبة ارتجاف لدى استقبال رئيسة الحكومة الفنلندية أنتي رينه. ولكنها أكدت بعد ذلك أنها بخير، وقالت "لا داعي للقلق".
أول نوبة ارتجاف
وكانت المستشارة الألمانية أصيبت بنوبة ارتجاف شديدة علنا للمرة الأولى لدى استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في منتصف يونيو الماضي.
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