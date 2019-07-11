ونفى الحرس الثوري الإيراني أن يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وجاء في البيان "لم تحصل مواجهة في الساعات ال24 الماضية مع أي سفينة أجنبية بما يشمل البريطانية منها"، وأضاف في بيانه إنه لو تلقى الأمر باعتراض سفن أجنبية لفعل ذلك "فورا وبطريقة حاسمة وسريعة". وكان الرئيس الايراني حسن روحاني وجه الأربعاء المنصرم، تحذيرا إلى بريطانيا متحدثا عن "عواقب" بعد اعتراض ناقلة النفط الايرانية قبالة جبل طارق.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أن 3 سفن إيرانية حاولت "منع مرور" ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، ما أرغم السفينة الحربية البريطانية التابعة للبحرية الملكية "مونتروز" على التدخل، وعبرت لندن عن قلقها من تصرفات سفن إيرانية لوقف الحركة التجارية، ودعت طهران لعدم التصعيد، وأضافت أن ناقلة النفط في جبل طارق مسألة خطيرة تتعلق بالعقوبات على سوريا، وقالت أنها ستبحث أي طلب أميركي لتقديم الدعم في الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: واشنطن ولندن ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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