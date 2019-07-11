مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وشهيد برصاص الاحتلال في غزة

اقتحم 138 مستوطناً اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت استشهد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة صلوات تلمودية، كما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية للأقصى.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، شرق بيت حانون شمال القطاع.

وفتحت قوات الاحتلال النار منذ ساعات الصباح الباكر في أكثر من منطقة حدودية برية وبحرية.