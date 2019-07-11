71 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش والفصائل المسلحة غربي سوريا

تسبّبت اشتباكات اندلعت ليلاً بين الجيش السوري والفصائل المقاتلة والإرهابية في شمال غرب سوريا، بمقتل 71 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وتتعرّض منطقة إدلب ومناطق محاذية، تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر شنّ الفصائل المسلحة هجوماً على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي. وتسببت بمقتل 41 عنصراً من قوات النظام و30 مقاتلاً من الفصائل، وفق المرصد.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "لا يزال القتال مستمراً صباح الخميس، وتشنّ قوات الجيش السوري هجوماً مضاداً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام" على القرية ومناطق في محيطها.

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ويشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها في يونيو الماضي بمقتل 250 مقاتلاً من الطرفين في ثلاثة أيام، بحسب المرصد.

وفي سياق متصل، قتل 13 شخصاً اليوم في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية عند مدخل مدينة عفرين في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.