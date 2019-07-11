كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحدد آلية الإعفاء من الرسوم الجمركية لبعض السلع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزير التجارة الصيني، جو فينج، بأن الجانب الصيني يعتبر قرار الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم بنسبة 25% على 110 سلع صينية مستوردة ممارسة شائعة، ومن جانبها، أنشأت بالفعل آلية مناسبة لإعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم.

وقال "جو"، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "هذه هي ممارسة التعريفة الجمركية المعتادة في الجانب الأمريكي. وقد أنشأ الجانب الصيني بالفعل آلية إعفاء مناسبة من الرسوم، وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات وفقًا لطلب الشركات".

Advertisements

في يوم الثلاثاء، أعلنت واشنطن قرار إعفاء 110 سلع صينية مستوردة من تعريفة بنسبة 25% على بعض البضائع الصينية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام.

تأتي الأخبار بعد أن توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين في اليابان لاستئناف المحادثات التجارية.

،