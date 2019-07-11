كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايدن يعد بعودة الولايات المتحدة إلى صدارة ديمقراطيات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لإلقاء خطاب عن السياسة الخارجية، يعد فيه بإعادة تأكيد القيادة الأمريكية في مكافحة الاستبداد وعدم الاستقرار العالمي، الذي يقول إنه ينتشر في عهد الرئيس دونالد ترامب.

يخطط بايدن لتوضيح رؤيته للسياسة الخارجية اليوم الخميس بالقاء خطاب في نيويورك مصحوبًا بمقترحات مكتوبة، بما في ذلك خطط لعقد قمة، في وقت مبكر من رئاسته المستقبلية، والتي ستجمع قادة سياسيين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم.

تتمثل المهام الفورية، وفقًا لمساعدي بايدن الذين استعرضوا خططه، في استعادة التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها في جميع أنحاء العالم، مع اتخاذ خطوات "لاستعادة وتنشيط ديمقراطيتنا". ويخطط بايدن أيضًا للدفاع عن التجارة الدولية، والتركيز على الدبلوماسية.

كما وعد باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أزمة المناخ، مع توضيح أن كل هذه الجهود يمكن أن تساعد في الحد من تدفق المهاجرين في جميع أنحاء العالم الذي أبرزته الأزمة الإنسانية الحالية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويأتي الخطاب وسط توترات متزايدة مع إيران، حيث اعترفت طهران بأنها تخصب اليورانيوم إلى ما يتجاوز المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه ترامب ؛ ويأتي ايضا بعد أيام من لقاء ترامب مرة أخرى مع الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث قال الرئيس الجمهوري إنه يريد استئناف المفاوضات الثنائية للتوصل إلى اتفاق.

