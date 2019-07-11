كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونالد تاسك: انهيار الاتحاد السوفيتي كان بمثابة "نعمة للروس وأوروبا الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أن تفكك الاتحاد السوفيتي لم يكن "أكبر كارثة جيوسياسية" في القرن الماضي.

وقال دونالد تاسك، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "اليوم في جورجيا أريد أن أقول بصوت عال وواضح: كان انهيار الاتحاد السوفيتي بمثابة نعمة للجورجيين والبولنديين والأوكرانيين وكل أوروبا الوسطى والشرقية. وكذلك للروس".

Advertisements

وحسب وكالة "سبوتنيك"، يبدو أن التغريدة جاءت في إشارة إلى خطاب حالة الأمة السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2005 عندما وصف تحديدًا انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن".

وقال "بوتين": "بالنسبة للشعب الروسي، أصبحت هذه دراما حقيقية. وجد عشرات الملايين من مواطنينا أنفسهم خارج الاتحاد الروسي [...] ".

الاتحاد السوفيتي، بحكم الواقع، لم يعد له وجود في 25 ديسمبر 1991، عندما أعلن ميخائيل جورباتشوف أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للبلاد. في وقت سابق من ذلك العام، وافق زعماء روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء على إنشاء كومنولث الدول المستقلة.