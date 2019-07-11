كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس: القوات الإسرائيلية يطلقون النار على ناشط في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت حركة حماس، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على ناشط في شمال قطاع غزة. وقال الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس ان الجيش "أطلق عمدًا" النار على أحد أعضائه، محمود الأدهم، 28 عامًا، في بلدة بيت حانون. وتعهدت بالرد.

وأوضح الجيش الإسرائيلي انه لاحظ وجود"مشتبهين مسلحين" بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة وتعاملت معهم بطلقات تحذيرية.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن الأدهم أصيب في ساقه وتوفي في وقت لاحق في المستشفى. وتعد هذه أول حالة وفاة في المنطقة الحدودية منذ انهاء الوقف غير رسمي لإطلاق النار في مايو لأسوأ جولة من العنف بين حماس وإسرائيل منذ حرب 2014.

