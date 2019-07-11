كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: وجود خبراء روس في فنزويلا لا يغير توازن القوى الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مخاوف واشنطن بشأن الوجود العسكري الروسي المزعوم في فنزويلا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

معالجة المخاوف الأمريكية، قالت "زاخاروفا"، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يدعو للقلق، حيث أن وجود متخصصين روس في فنزويلا لا يغير توازن القوى الإقليمية.

Advertisements

وأكدت، أن تعاون موسكو مع كاراكاس كان متمسكًا بشكل صارم بتشريعات البلدين.

وزعم قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأدميرال كريج فولر، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن مئات من العسكريين والمقاولين الروس موجودون في فنزويلا.

يأتي رد وزارة الخارجية الروسية، في الوقت الذي عقد فيه رئيسا روسيا وبوليفيا، اجتماعًا في موسكو، واتفق الزعيمان خلاله على أن التدخل الأجنبي في شؤون فنزويلا غير مقبول.