كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الدفاع البريطاني تشكر البحرية الملكية لدعمها القانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الدفاع البريطاني "بيني موردون" اليوم الخميس، إن البحرية الملكية أيدت القانون الدولي بمساعدة ناقلة نفط تجارية تمر عبر مضيق هرمز.

وكانت الحكومة البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاث سفن إيرانية حاولت منع مرور ناقلة نفط تابعة لشركة بريتيش بتروليوم لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.

وقالت موردون في بيان نُشر على تويتر: "أود أن أشكر البحرية الملكية على كفاءتها المهنية، التي أيدت القانون الدولي ودعمت حرية الملاحة من خلال قناة شحن حيوية للتجارة العالمية".