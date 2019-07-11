كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمرا صحفيا مشترك بين "بوتين" ونظيره البوليفي في موسكو (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى موسكو، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان التعاون بين البلدين وكذلك القضايا الدولية الملحة.

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ويعقد الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البوليفي إيفو موراليس، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماعهما في موسكو اليوم الخميس.

ومن المتوقع، أن يناقش القادة العلاقات الروسية البوليفية، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والتعاون الإنساني.