كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإتحاد الأوروبي يهدد تركيا بفرض عقوبات بشأن التنقيب قبالة قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد الأوروبي لكبح الاتصالات والتمويل لأنقرة ردًا على ما يصفه بالتنقيب التركي "غير القانوني" عن الغاز والنفط قبالة قبرص وهو على استعداد لتكثيف العقوبات بشكل أكبر.

وفي محاولة لجعل أنقرة تتولى مهمة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي تدخلًا تركيًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فإن الاتحاد الأوروبي يسير بخط رفيع، حريصًا على عدم استعداء شريك مهم.

وقال دونالد تاسك، رئيس مجلس الوزراء الأوروبي: "على الرغم من أن نوايانا الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع تركيا، فإن تصعيدها المستمر وتحديها لسيادة دولتنا العضو سيؤدي حتما إلى رد الاتحاد الأوروبي للرد بتضامن كامل".

وكان المبعوثون الوطنيون في بروكسل، في يوم الخميس يناقشون قرارًا مشتركًا بمعاقبة تركيا، وجاء في مسودة منه: "في ضوء أنشطة الحفر غير القانونية المستمرة والجديدة في تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل ويوافق على عدم عقد مزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى في الوقت الحالي."

وقال المجلس: "يوافق المجلس على اقتراح المفوضية (الأوروبية) بتخفيض مساعدات ما قبل الانضمام إلى تركيا لعام 2020 ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بالإقراض المدعوم بالسيادة".

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد لتطبيق المزيد من التدابير التقييدية ضد تركيا إذا استمرت أنقرة في الحفر.

ورفضت أنقرة يوم الأربعاء انتقادات اليونان والاتحاد الأوروبي بأن الحفر التركية قبالة قبرص كان غير شرعي.

وقال دبلوماسيون إنه بينما كانت نيقوسيا تضغط من أجل تشديد العقوبات على العقوبات، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كانت حذرة من إغلاق جميع قنوات الاتصال الرفيعة المستوى مع أنقرة، مما يعني أن مشروع القرار قد يتغير.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا في الحفاظ على الغطاء من الهجرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا، ولكن العلاقة توترت بعد انقلاب فاشل في عام 2016.