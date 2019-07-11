مسؤول في الجمارك لـ”اليوم 24″: ليس هناك قرار إسباني مغربي يغلق معبر سبتة لشهر

نفى مسؤول في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة صحة الخبر، الذي تداولته الصحف الإسبانية بشأن التعليق المؤقت للأنشطة التجارية، في معبر مدينة سبتة المحتلة، وذلك لمدة شهر.

وقال ناصر نزار، مدير الوقاية والمنازعات في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن ما تداولته الصحف الإسبانية مجانب للصواب، إذ ليس هناك أي تنسيق مع الإدارة المكلفة بالجمارك في الموضوع.

وأضاف نزار: “تواصلنا مع المسؤولين الإسبان، الذين نشتغل معهم على مستوى المعبر، فأكدوا لنا عدم علمهم بالقرار، أيضا”.

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وكانت وسائل إعلام إسبانية قد كتبت، نهاية الأسبوع الماضي، عن اتفاق السلطات الإسبانية، ونظيرتها المغربية، على التعليق المؤقت للأنشطة التجارية في معبر مدينة سبتة المحتلة، وذلك لمدة شهر.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن العمليات التجارية، التي تتم سيرا على الأقدام، أو عن طريق مختلف أنواع المركبات، ستتوقف خلال الفترة الممتدة بين 29 يوليوز الجاري، و3 شتنبر المقبل.

وأوضح المصدر نفسه أن الهدف من الإجراء، هو تسريع تنقل الأشخاص بالتزامن مع العطلة الصيفية، وتجنب الحوادث، التي عادة ما يعرفها المعبر، خلال شهر غشت.