الدفاع يلتمس البراءة لمتهمين في جريمة “شمهروش” ويطلب من المحكمة أن تنظر إليهم على أنهم مرضى

مع التقدم السريع الذي تشهده محاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة شمهروش، ترافع عدد من المحامين، اليوم الخميس، أمام محكمة الإرهاب، للدفاع عن موكليهم، رافعين مطالب، متنوعة بين الخبرة الطبية ومراعاة ظروف التخفيف والبراءة.

وفي ذات السياق، التمست المحامية المقصاوي، من المحكمة، تمتيع عشرة من المتهمين في هذا الملف، منهم عبد الكبير الخمايج الذي تتهمه المحكمة بحيازة سلاح، والأب والإبن الدريوش، وسعيد توفيق، الذي قال إنه مستعد لقتل أجانب “بدون نقاش”، بظروف التخفيف.

واعتبرت المحامية، أن اتهامات التخابر بين المتهمين بشأن شراء سلاح، هي اتهامات أنكروها كلهم، بالإضافة إلى أن التحاقهم بتنظيم “داعش” كان مجرد فكرة لم تجد طريقها للتنفيذ.

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وفي ذات السياق، طلبت المحامية، من المحكمة، تمتيع موكليها بظروف التخفيف، واستحضار الجانب الإنساني “وتنظر إليهم المحكمة على أنهم مرضى” انتصارا للفكر الإنساني.

وبعد مرور مرافعات المحامين المنتدبين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن عشرين متهما في جريمة “شمهروش”، فقد طالب المحامون بالخبرة الطبية لأربعة متهمين من بينهم منفذي الجريمة، والبراءة لستة متهمين، وظروف التخفيف لعشرة آخرين، فيما ينتظر أن تستكمل المحكمة الاستماع لباقي مرافعات دفاع المتهمين.