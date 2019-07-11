مستوطنون يقتحمون الأقصى ومواجهات مع الاحتلال بنعلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم 138 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى، منذ صباح اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بلدة نعلين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تنفيذ المستوطنين جولات استفزازية في ساحات المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة صلوات تلمودية.

وأشارت إلى قيام قوات الاحتلال بفرض إجراءات مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية للأقصى.

وفي سياق التضييق على المقدسيين، شرعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، بتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في منطقة شارع المدارس بقرية جبل المكبر.

وأفاد مواطنون، بأن طواقم الاحتلال استكملت عملها بتركيب خمس كاميرات على كل عامود في المنطقة العلوية من شارع المدارس.

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ويأتي قرار الاحتلال ضمن سياسة العقوبات الجماعية والتضييق على المواطنين.

إلى ذلك، اندلعت بعد ظهر اليوم الخميس، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت دوريات عسكرية للاحتلال البلدة من الواجهة الشرقية وتمركزت في وسط البلدة، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني، حيث شهدت وسط البلدة مواجهات عنيفة دون وقوع إصابات أو اعتقالات.